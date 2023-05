Alles ist bereit für die Communale in Peuerbach

Mit einem großen Geburtstagsfest im Schlosspark wird die Communale in Peuerbach am Dienstag eröffnet. Nach der Premiere des Nachfolgeformats der Landesausstellung in Eferding im Vorjahr geht es in der "Stadt der Sterne" um den "Kosmos und neue Welten". Anlass ist der 600. Geburtstag des großen Sohnes der Kleinstadt, des Astronomen Georg von Peuerbach, der ein Wegbereiter des kopernikanischen Weltbildes war.

Die Ausstellung im Schlossmuseum ist am 30. Mai ab 14 Uhr für alle Besucher bei freiem Eintritt geöffnet. Auf knapp 600 m² bekommt man einen Einblick in das Leben von Georg von Peuerbach. Es geht außerdem um Superheldinnen und -helden im Weltall, den Wettlauf zum Mond und Astrofotografie. Den Innenhof des Schlosses nimmt ein Mond mit sechs Metern Durchmesser ein.

Kometor wird neu bespielt

Der Kometor im Schlosspark, der in den vergangenen Jahren mangels Besuchern ein Schattendasein geführt hat, wird neu bespielt. Die erste Ebene der begehbaren Skulptur des Künstlerehepaares Manfred und Billa Hebenstreit wurde in Kooperation mit dem Ars Electronica Center neu gestaltet. Während der Communale ergänzt eine Videoinstallation des aus Heiligenberg stammenden Künstlers Siegfried A. Fruhauf die Bildwelt des Kometors.

Auf einen der spannendsten Programmpunkte muss das Publikum bis September warten. Das Österreichische Weltraumforum trainiert für eine Mars-Simulation in einer Sandgrube in Peuerbach. Dies dient zur Vorbereitung der internationalen Mars-Analog-Mission AMADEE-24 auf einem Testgelände in Armenien. Astronauten werden Experimente und Ausrüstung, darunter einen Raumanzug-Prototyp und ein Mars-Rover, testen.

Während der Communale, die bis 26. Oktober dauert, gibt es ein buntes Programm mit Ausstellungen, Konzerten, Schauspiel, Tanz, Workshops, Lesungen und Diskussionsrunden mit Beteiligung regionaler und überregionaler Künstler. Auch Leerstände in der Stadt werden bespielt.

Das Geburtstagsfest am 30. Mai beginnt um 17 Uhr, auf dem Programm stehen unter anderem eine Luftakrobatik- und Lichtshow und ein Konzert mit "Max the Sax" auf der Bühne im Schlosspark. Alle Infos: communale.at

