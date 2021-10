Allerheiligen in Wels: "Ein Licht an jedem Grab"

Für Allerheiligen war schon alles herausgeputzt, Franz Obermayr pflanzte gestern bereits Blumenzwiebeln fürs Frühjahr am Grab seiner Frau. Seit fünf Jahren schaut der 80-Jährige fast jeden Tag vorbei. "Ich war über ein halbes Jahrhundert mit meiner Frau verheiratet. Sie wissen ja, wie das dann ist … Ich komme her, erzähle ihr etwas, denke an sie. Mir ist das einfach ein Anliegen", sagt Obermayr.

Das Grab ist eines von etwa 17.000 auf dem Welser Friedhof. Um die 130.000 Quadratmeter Friedhofsfläche für die Trauerfeiern am Sonntag und Montag vorzubereiten, stand vergangene Woche das sechsköpfige Team der Friedhofsverwaltung voll im Einsatz. "Es gibt zu dieser Jahreszeit viel Laub und wegen der Vorbereitungen etwas mehr Müll, da sind wir gut beschäftigt", sagt Gabriela Diermaier. Sie leitet die Friedhofsverwaltung seit 17 Jahren, koordiniert die Pflege des Areals, arbeitet mit Bestattern zusammen und betreut Trauernde bei den Vorbereitungen auf Begräbnisse.

Zwischen Harmonie und Schmerz

Sie mache ihren Job gerne, aber er sei emotional manchmal sehr anspruchsvoll. "Da stumpft man nicht ab, das würde ich auch gar nicht wollen. Natürlich muss man sich abgrenzen können. Aber wenn ich zum Beispiel jemandem helfe, ein Grab auszusuchen, sehe ich es als Teil meiner Aufgabe, Trost zu spenden und für die Menschen da zu sein. Dann berührt mich die Trauer natürlich, und manchmal fließt auch bei mir die eine oder andere Träne", sagt Diermaier.

Intensive Grabpflege vor Allerheiligen Bild: VOLKER WEIHBOLD

Insgesamt erlebe sie ihren Beruf aber sehr positiv: "Ich glaube, wir können den Menschen helfen, den Abschied würdig zu gestalten und ihn so ein wenig einfacher zu machen." Sie erlebe auch den Friedhof nicht nur als Ort der Trauer. "Wenn ich durchgehe, verspüre ich eher eine Harmonie, vielleicht mit einem schmerzlichen Unterton", sagt Diermaier.

Obwohl der Welser Friedhof 135 Jahre alt ist, unterliegt er einem ständigen Wandel. "Viele Menschen wohnen heute nicht mehr in der Nähe ihrer Eltern. Da ist es oft schwierig, ein klassisches Grab zu pflegen", sagt Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger, die für den Erhalt und die Gestaltung des Friedhofs zuständig ist. Gestern stellte sie dort an jedem Sozialgrab eine Kerze zu Allerheiligen auf. "Das ist für mich eine lieb gewonnene Tradition, zu Allerheiligen soll an jedem Grab ein Licht leuchten", sagt Raggl-Mühlberger.

Originalbild vom Eröffnungsjahr 1886

In den vergangenen Jahren haben Urnenbestattungen stark zugenommen, mittlerweile machen sie in etwa zwei Drittel der 500 Bestattungen aus, die jährlich in Wels stattfinden. Um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, wurden in den vergangenen Jahren mehrere Urnenwände gebaut, die letzte wurde erst vor kurzem fertiggestellt. Sie sollen eine würdige, pflegeleichte Ruhestätte bieten. Es gibt auch die Möglichkeit, Urnen unter Bäumen zu begraben. "Mir ist es sehr wichtig, die veränderten Bedürfnisse wahrzunehmen und einen würdigen Gedenkort zu schaffen. Auch das muss in einer modernen Stadt Platz finden", sagt Raggl-Mühlberger.

Für die kommenden Jahre seien weitere Projekte geplant, kündigt die zuständige Referentin an: "Wir wollen unser Angebot an modernen Bestattungsformen ständig erweitern. Außerdem möchten wir die Plätze rund um die Sitzbänke barrierefrei gestalten. Und langfristig wollen wir die Gräber digital erfassen und einen besseren Lageplan erstellen. Es gibt also immer etwas zu tun."

Polizeischutz für Tote

Wegen der Gefährdung des Grundwassers beschloss die Stadtregierung 1883, die Friedhöfe im Welser Stadtgebiet aufzulassen und ein neues Areal außerhalb der Stadt als Begräbnisfläche zu adaptieren. Diese Pläne stießen zunächst bei den Kirchen, der Presse und den umliegenden Gemeinden, deren Verstorbene ebenfalls in Wels beigesetzt wurden, auf massiven Widerstand.

Drei Jahre lang lieferte sich die katholisch-konservative Landesregierung einen Kleinkrieg mit der demokratisch-liberalen Welser Stadtregierung. Eines der letzten Begräbnisse auf dem alten katholischen Friedhof – heute ist dort das Marktgelände – konnte nur mit Gendarmerieschutz unter Widerstand der städtischen Sicherheitwache stattfinden.

Schließlich wurde sogar das Innenministerium in der Causa aktiv. Zwischenzeitlich konnten Verstorbene aus den Umlandgemeinden in Wels begraben werden, die Welser selbst aber nicht. Erst im November 1886 konnte der Streit beigelegt werden – vier Monate nach der Segnung des Friedhofs mit seinen Arkadengrüften.