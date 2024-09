Alleinerziehend, aber nicht allein: Welser Verein hilft

Unbürokratisch und schnell zu helfen, das hat sich der Verein Rhea, Regionale Hilfe für Alleinerziehende, zum Ziel gesetzt. Im Dezember 2022 gegründet, hat sich das Unterstützungsangebot der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer herumgesprochen. Das Team ist auch gut vernetzt mit anderen Sozialhilfevereinen und Organisationen. Heuer wurde bereits mehr als 50 Alleinerziehenden aus dem Raum Wels geholfen.

"Keine alleinerziehende Mutter und kein alleinerziehender Vater soll sich alleingelassen und im Stich gelassen fühlen", sagt Doruntina Kosumi, selbst Alleinerzieherin. Der Verein hat vor kurzem den Bank Austria Sozialpreis in Oberösterreich gewonnen. Das Preisgeld von 6000 Euro fließt in die Soforthilfe wie Lebensmittelgutscheine und finanzielle Überbrückungshilfen.

Kerstin Atzlinger betont, dass "der Bedarf leider explosionsartig gestiegen ist", manche seien völlig verzweifelt und wüssten nicht, wie sie mit ihren Kindern finanziell über die Runden kommen sollten. Neben finanzieller Unterstützung, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Beratungen, etwa zum Thema Umgang mit Geld oder juristischen Fragen, gibt es monatlich einen Treff im FreiRaum Wels in der Dragonerstraße 22, das nächste Mal am 9. Oktober von 9 bis 11 Uhr. Dort gibt es auch einen "Nimm und bring"-Laden. Spenden von haltbaren Lebensmitteln, Windeln, Bekleidung, Möbeln etc. werden kostenlos an Alleinerziehende weitergegeben. Gesucht werden noch Freiwillige, die die Arbeit des Vereins unterstützen möchten.

Infos unter www.rhea-wels.at und Tel. 0676 644 235 43.

