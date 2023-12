Alle Welser Radprofis nach Unfall aus Spital entlassen

Gute Nachrichten gibt es vom Profi-Radteam Felbermayr Simplon Wels: Jene drei Teammitglieder, die auf dem Weg ins Trainingslager in Kroatien bei einem Verkehrsunfall unverschuldet schwer verletzt wurden, sind auf dem Weg der Besserung. Mittlerweile wurden sie alle aus dem Spital entlassen. Sie können demnächst mit der Reha beginnen und dürften aus jetziger Sicht zum Saisonbeginn im März 2024 wieder rennbereit sein.

Der Unfall hatte sich vor zwei Wochen Nahe der kroatischen Stadt Zadar ereignet. Dort fand das Trainingslager des Teams für die Saison 2024 statt. Die Fahrer hatten sich für die Reise auf mehrere Pkw aufgeteilt. Die drei Unfallopfer teilten sich ein Auto und waren fast am Ziel angelangt, als sie sechs Kilometer vor Zadar an einer roten Ampel hielten.

Der Weg zurück an den Start

Wenige Sekunden später krachte ein Kleintransporter mit hoher Geschwindigkeit in das Auto der Radprofis. Wie sich später herausstellte, war der Lenker des Transporters stark alkoholisiert. Laut Augenzeugen war das Fahrzeug mit rund 100 km/h in das Auto der Sportler gefahren. Alle drei Radprofis wurden so schwer verletzt, dass sie zur intensivmedizinischen Versorgung in ein nahes Spital gebracht werden mussten.

Während zwei der Sportler bereits einige Tage nach dem Unfall wieder in relativ gutem Zustand waren, musste der dritte längere Zeit auf der Intensivstation versorgt werden. Mittlerweile hat auch er sich so weit erholt, dass er das Krankenhaus verlassen konnte. Nach der Reha sollten alle drei wieder bereit sein, den Trainingsbetrieb aufzunehmen können und zu Saisonbeginn im März an den Start zu gehen.

Da der schwere Unfall von einem Alkolenker verursacht worden war, richten die Radprofis in der Vorweihnachtszeit den Appell an alle Verkehrsteilnehmer, sich gerade in der Vorweihnachtszeit ihrer Verantwortung bewusst zu werden. Das Unglück hätte gezeigt, wie schnell zu viel Alkohol am Steuer schwerwiegende Folgen haben kann, heißt es in einer Aussendung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer