Alle Jahre wieder: Alexandra Zemsauer holt dreimal Gold

Sie wollte es ihrem Vereinskollegen Vincent Kriechmayr nachmachen, der in der WM-Stadt Cortina d’Ampezzo zweimal Gold gewann. Die Welser TVN-Läuferin Alexandra Zemsauer legte sogar noch eine Goldene drauf und stand am Wochenende bei der Masters-WM in Cortina dreimal ganz oben auf dem Siegerpodest.