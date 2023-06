Alkoven: Feuerwehr befreit Schlange aus Fischer-Kescher

Gegen 10 Uhr erreichte am Sonntag ein Hilfeansuchen die Feuerwehr Alkoven. Man habe in der Ortschaft Kleinhart ein kleines Problem mit einer Schlange. Bereits wenige Minuten später rückten vier Kräfte der Wehr nach Kleinhart aus und fanden dort eine tierische Situation vor, wie man sie doch nicht alle Tage zu sehen bekommt: Ohne es zu bemerken, hatte ein Angler vor einigen Tagen eine rund 1,5 Meter lange Schlange in seinem Kescher mit nach Hause genommen. Das Tier dürfte sich während des Angelns in dem in der Wiese liegenden Netz verfangen haben und so mit nach Hause genommen worden sein. Als der Mann am Sonntagvormittag wieder zum Fischen ausrücken wollte, fand er den ungebetenen Gast im Kescher und informierte die Feuerwehr.

Bild: Hermann Kollinger

“Anfangs dachten wir, das Tier sei sowieso schon tot”, erzählt Gerald Denk, “aber wir gingen mal daran, mit einem Messer die Schlange aus dem Gewirr freizuschneiden. Je weiter wir das Tier aus dem Netz bekamen, umso größer wurde dann auch sein Bewegungsdrang”. Nachdem die Schlange schlussendlich vollständig befreit war, wurde sie von den Feuerwehrleuten in einen Sack gepackt und bei der Donauau freigelassen. Nach einem ersten Orientieren schlängelte das Tier auch schon voller Tatendrang ins Gebüsch davon, berichtet die Feuerwehr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper