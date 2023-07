Alkoven: 16-jährige Mopedfahrerin bei Kollision mit Auto verletzt

Am frühen Montagmorgen, gegen 6.35 Uhr, sind in der Ortschaft Straham (Bezirk Eferding) ein Moped und ein Pkw zusammengestoßen. Eine 16-Jährige aus Alkoven stürzte schwer und wurde ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

Der Unfall hatte sich an der Kreuzung der B133 mit der Bäckerstraße ereignet. Laut Polizei wollte die Mopedfahrerin nach links Richtung Alkoven fahren, beim Abbiegen dürfte sie das entgegenkommende Auto übersehen haben. Die 33-jährige Lenkerin aus Scharten konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es kam zum rechtwinkeligen Zusammenstoß. Dabei wurde die 16-Jährige gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

Das Rote Kreuz Eferding versorgte die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus. "An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden", heißt es im Polizeibericht. Die Bundesstraße war nach dem Unfall rund eine halbe Stunde gesperrt.

