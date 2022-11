Alkolenker verursachte Unfall und stellte sich der Polizei

Durch den Anprall schleuderte 26-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck über die dreispurige Fahrbahn der A1, prallte gegen die Betonmittelwand und stieß mit der Front gegen einen vor ihr fahrenden Kastenwagen mit Anhänger, gelenkt von einem 49-jährigen serbischen Staatsangehörigen aus Deutschland.

Letztendlich kam die 26-Jährige auf dem dritten Fahrstreifen in Fahrtrichtung zum Stehen. Das Fahrzeug des Serben geriet ebenfalls in Schleudern, prallte mit der Front gegen die Betonmittelwand und kam quer zur A1 zum Stehen. Der fahrerflüchtige Pkw verringerte die Geschwindigkeit, passierte die Unfallstelle und fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Nachdem der 18-Jährige an der Wohnadresse nicht angetroffen werden konnte, kam er in den Vormittagsstunden selbst zur Polizei.

Ein Alkomattest gegen 10:45 Uhr verlief mit 0,76 Promille positiv. Die 26-Jährige wurde verletzt und wurde zur Behandlung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.