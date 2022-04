Alkolenker verursachte Unfall - Fünf Verletzte

Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte in alkoholisiertem Zustand seinen Pkw auf der B1 von Wels kommend Richtung Lambach. Zeitgleich lenkte eine 21-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land, am Beifahrersitz eine 22-jährige Welserin, ihren Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Hinterher fuhr zu diesem Zeitpunkt eine Polizeistreife.

Kurz vor dem Straßenkilometer 219 verlor der 57-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der entgegenkommenden 21-jährigen Pkw-Lenkerin und anschließend mit dem Dienstfahrzeug. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt und ins Klinikum Wels gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest beim 57-Jährigen ergab einen Wert von 1,14 Promille.