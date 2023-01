Alkolenker verstand Polizisten nicht mehr

Eine Welser Polizeistreife wurde am Freitag gegen 23:35 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, der von der Salzburger Straße Richtung Noitzmühlstraße einbog. Der Pkw-Lenker fuhr dabei in großem Bogen ein, streifte dabei fast den Randstein und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die Beamte versuchten dem Fahrzeuglenker mittels Blaulicht und Lichthupe zu signalisieren anzuhalten. Nachdem er mehrmals beinahe Unfälle verursacht hatte, konnte er schließlich auf einem Parkplatz in der Europastraße angehalten werden.

Der 52-jährige Fahrzeuglenker war offensichtlich schwer beeinträchtig, da er den Anweisungen der Polizisten nicht folgen konnte. Er lallte stark, wirkte abwesend und sehr schläfrig und konnte nicht mehr geradeaus gehen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

