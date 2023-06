Alkolenker mit 2,28 Promille in Wels unterwegs

Ein Kastenwagen mit kroatischem Kennzeichen erregte am Mittwoch gegen 23 Uhr die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten in Wels. Als die Streife das Fahrzeug anhielt, stellte sich heraus, dass der Lenker, ein 34-jähriger kroatischer Staatsbürger, keinen gültigen Führerschein dabeihatte. Den hätte er zuhause in Kroatien vergessen, gab der Mann den Polizisten gegenüber an. Als die noch einen Alkotest bei dem 34-Jährigen durchführten, zeigte sich, dass er nicht nur ohne Führerschein, sondern auch mit 2,28 Promille Alkohol im Blut in Wels unterwegs war. Weiterfahren durfte er nicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.