Alkolenker krachte gegen Fahrbahnteiler

Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land hat fast ein Promille Alkohol intus, als er gegen 14:45 Uhr mit seinem Pkw auf der Sparstraße Richtung Wiener Bundesstraße unterwegs war. Der Versuch, an der Kreuzung nach links Richtung Linz abzubiegen, misslang: Das Auto prallte gegen den Beton-Fahrbahnteiler in der Mitte der Straße. Das Fahrzeug wurde dabei so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Ein Alkotest ergab den Wert von 0,98 Promille, der Mann musste seinen Führerschein abgeben, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.