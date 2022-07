Alkolenker in Wels aus dem Verkehr gezogen

Gestern führte eine Polizeistreife Lasermessungen in Wels nächst der Bushaltestelle auf der Salzburger Straße durch. Dabei fiel den Beamten kurz vor 23 Uhr an der Kreuzung Salzburger Straße / Noitzmühlstraße auf, dass ein 42-jähriger Welser beim Wegfahren stadteinwärts den Motor seines Pkw lautstark aufheulen ließ. Aufgrund dessen wurde die Nachfahrt aufgenommen. In der Nelkenstraße wurde der Lenker angehalten und kontrolliert. Bei einem Alkomattest wurde eine Wert von 0,88 Promille gemessen. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.