Alkolenker fuhr mit kaputter Stoßstange, Holzladung und Sommerreifen

Eine Zivilstreife beobachtete um 23.50 Uhr, wie ein Auto in die B137 in Wels einbog. Dabei fiel ihnen auf, dass die hintere Stoßstange nach unten hing. Der Lenker, ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf, versuchte davonzufahren, was ihm aber nicht gelang. Die Polizisten konnten ihn zu einer Kontrolle anhalten. Sofort fielen ihnen die zahlreichen Holzscheiter ins Auge, die ungesichert im gesamten Wagen verteilt waren. Hinzu kamen die beschädigte Stoßstange, ein Autoreifen mit Sommerprofil und der Zustand des Lenkers: laut Alkotest hatte er knapp ein Promille intus. Der Führerschein und die Kennzeichentafeln wurden abgenommen, Anzeigen folgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper