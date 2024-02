Alkolenker (66) krachte beinahe in Hausmauer: Polizist sprang in fahrendes Auto

Aufmerksam auf den Mann aus dem Bezirk Wels-Land wurde ein 29-Jähriger: Dieser war gegen 19.45 Uhr auf der Welser Straße in Marchtrenk unterwegs, als ihm der 66-Jährige mit seinem Wagen in Schlangenlinien entgegen kam. Weil er dabei auch immer auf die Gegenfahrbahn kam, musste der 29-Jährige schließlich ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Er alarmierte daraufhin die Polizei und fuhr dem 66-Jährigen nach. Eine Zivilstreife konnte den 66-Jährigen schlussendlich vor seinem Wohnhaus anhalten und kontrollieren. Der Mann stieg dazu aus seinem Fahrzeug aus, vergaß jedoch, das Automatikgetriebe in "P" zu stellen, beließ ihn in "D". So setzte sich der Wagen plötzlich ohne Lenker in Bewegung und fuhr direkt auf die geöffnete Garage und eine Mauer zu.

Lesen Sie auch: Alkolenker in Skischuhen verursachte Unfall in Wagrain

Eine Polizist rannte dem Pkw hinterher und schaffte es in letzter Sekunde vor der Hausmauer ins Auto zu springen und zu bremsen. Mit einem Alkotest wurde schließlich nachgewiesen, was ohnehin schon vermutet wurde: Der 66-Jährige war betrunken.

Seinen Führerschein ist er jetzt vorläufig los, er wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.