Alkoholisierter drohte Haus des Kontrahenten anzuzünden

Der Vorfall ereignete sich am Pfingstsonntag kurz nach 20 Uhr. Vor dem Haus des 49-jährigen in Piberbach geriet er mit dem unsteten 59-Jährigen in Streit. Im alkoholisierten Zustand drohte dabei der 59-Jährige das Haus seines Kontrahenten anzuzünden. Zurückliegende Sachbeschädigungen in dem Haus sowie ähnliche Drohungen werden dem 59-Jährigen bereits zur Last gelegt. Deshalb verständigte der Hausbesitzer die Polizei. Die Streife fand den 59-Jährigen kurz vor 21 Uhr am Gelände einer Veranstaltung und nahm ihn zur Polizeiinspektion Gunskirchen mit. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Festnahme des Mannes an, weshalb er in die Justizanstalt Wels eingeliefert wurde.