Alfons Haider feiert mit Peuerbachern den zehnten Geburtstag des Melodiums

Seit zehn Jahren ist das Melodium das kulturelle Zentrum Peuerbachs und der Region Hausruck Nord. Unermüdlicher Motor, hochkarätige Kulturveranstaltungen in die 4500-Einwohnerstadt zu holen, ist Musikschuldirektor und "pt art Orchester"-Leiter Norbert Hebertinger, der in der Kulturszene bestens vernetzt ist. Zum Jubiläum, das vom 15. bis 17. November gefeiert wird, holt er Opernball-Moderator und Sänger Alfons Haider und gemeinsam mit dem Lions Club Peuerbach den ehemaligen Songcontest-Teilnehmer Eric Papilaya nach Peuerbach.

"Ich habe mit beiden bereits gemeinsame Projekte gemacht, Alfons wird etwas zum Thema Kultur im Wandel erzählen und zum Abschluss des Festabends am Freitag auch singen", sagt Hebertinger. Den Festabend unter dem Motto "Leise rieselt die Zeit – eine musikalische Reise" gestalten neben dem bekannten Moderator auch Schüler und Lehrer der Musikschule, die sich im Melodium befindet, sowie einige Solisten. Diese haben ihre musikalischen Anfänge in der Musikschule gemacht, darunter Musicaldarsteller Matthias Trattner, Judith Ramerstorfer (Gesang), Lydia Mayr (Klavier) und Christoph Peham (Horn). Eine eigens für diesen Abend neu geschaffene Komposition des Peuerbachers Georg Wiesinger ist ebenfalls zu erleben. Tanzen wird Tanzpädagogin Vesna Tepic, die Choreografie stammt von Andrea Hinterberger. Die Landesmusikschule und das Kulturreferat Peuerbach laden zu diesem Festabend ein, der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 16. November, steht der Konzertabend "Swing it" mit Eric Papilaya und dem pt art Orchester auf dem Programm (19.30 Uhr). Die Besucher erwarten sinfonischer Pop, Rock- und Funky-Hits. Der Erlös des Lions-Charitykonzerts kommt sozialen Zwecken zugute. Karten zum Preis von 27 Euro gibt es in allen Raiffeisenbanken und der Sparkasse Eferding-Waizenkirchen-Peuerbach.

Den Abschluss bildet am Sonntag nach einer Messe mit dem Kirchenchor, chor4you, der Liedertafel und dem Orchester der Landesmusikschule ein Frühschoppen im Melodium mit dem Peuerbacher Musikverein.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at