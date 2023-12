Sie hat Erfahrung in Kommunal- und Bundespolitik, nun geht es auf die Landesebene: Alexandra Platzer, VP-Stadtparteiobfrau von Wels, folgt Peter Csar nach und wechselt vom Bundesrat in den Landtag. Im Gespräch mit der Welser Zeitung kündigt die Gastronomin und Hotelchefin an, die Präsenz von Wels im politischen Diskurs zu stärken.