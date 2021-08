Alarmierender Anstieg der Corona-Fälle

Wenn sich der Trend in den nächsten Tagen fortsetze, drohe bereits in zwei Wochen ab einer Inzidenz von 300 Fällen pro 100.000 Einwohnern die vom Gesundheitsministerium verordnete Ausreise-Testpflicht. Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) und Gesundheitsreferentin Vizebürgermeisterin Silvia Huber (SPÖ) appellierten deshalb gestern an die Bevölkerung, die vorhandenen kostenlosen Test- und Impfangebote zu nutzen. Der Aufruf zur Testung gilt insbesondere für Reiserückkehrer, da die Infektionszahlen bei dieser Gruppe besonders hoch sind. 85 der 165 positiv Getesteten fallen in die Kategorie Q3. Bei dieser Gruppe handelt es sich größtenteils um Reiserückkehrer aus Nordmazedonien, Serbien, Kroatien, Bosnien und dem Kosovo.

Pop-up-Impfstraße in der SCW

Neben der Impfmöglichkeit im Messegelände werden Impfwillige auch jeden Donnerstag und Samstag zwischen 10 und 16 Uhr in der Pop-up-Impfstraße in der SCW Wels geimpft. Der Impfbus steht beim Innenstadt-Radkriterium (8. September) und bei der Eröffnung des Kaiser-Josef-Platzes und der anschließenden Shopping-Night bereit (10. September).