Aktionsplan gegen Raser

Zwei jugendliche Mopedfahrer getötet – nach einer Kollision mit einer schweren Limousine am letzten Maiwochenende an der Saunakreuzung. Und nun die Auswüchse mit Unmengen an Verkehrsdelikten am Pfingstwochenende rund um die "Night of Wheels" auf dem Messegelände.

Seit Jahren häufen sich Bürgerbeschwerden bei Polizei und Magistrat über Raser im Stadtgebiet. Nun will Sicherheitsreferent und Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) einen "Aktionsplan gegen Raserei" ins Leben rufen.

Der ehemalige Polizist Kroiß fasst in einer Presseaussendung ein Neun-Punkte-Programm zusammen, das mit Stadt und Polizeikommando umgesetzt werden soll: "Umrüstung der Radarkabinen auf doppelte Kapazität", "verstärkte Zivilstreifen gegen illegale Wettrennen", "mehr Rotlicht-Kameras bei Ampeln an Raserstrecken" und "Information der Bürger über die Konsequenzen der Raserei" sind unter anderem angeführt. Auch mehr automatische Tempoanzeiger "Sie fahren XX km/h" sollen in Wels aufgestellt werden.

