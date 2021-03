Aktion mit Mehrwert

"Obstklaubm – nix vawiastn" heißt ein Sozialprojekt des Naturparks Obst-Hügel-Land, bei dem jedes Jahr geflüchtete Menschen und Einheimische Äpfel und Birnen auf den Streuobstwiesen sammeln, die sonst verfaulen würden. Im Herbst 2020 waren 25 Personen im Einsatz, mehr als 2000 Kilo Obst wurden geklaubt und an Most-, Cider- und Saftproduzenten verkauft sowie zum Obtklaubm-Apfelsaft verarbeitet, der im Naturpark-Büro in St. Marienkirchen erhältlich ist. Mit dem Erlös von 500 Euro wurde nun der Eferdinger Rotkreuz-Markt unterstützt. Projekt-Initiator Rudi Ortner und Naturpark-Geschäftsführer Rainer Silber übergaben die Warenspende.

