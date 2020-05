Agrarium startet am Samstag verspätet in die Saison

Eigentlich wollte der Natur- und Erlebnispark Agrarium zu Ostern in die neue Saison starten, das Coronavirus bremste allerdings auch die Pläne von Agrarium-Chef Erich Preymann aus. Doch am Samstag ist es so weit, die besonders bei Familien beliebte Freizeiteinrichtung in Almegg wird an diesem Tag aufsperren.

"Natürlich hätten wir lieber schon zu Ostern geöffnet, aber so ist die Vorfreude auf die Natur nach den langen Wochen im Lockdown noch größer. Der zehn Hektar große Park blüht in voller Pracht", sagt Preymann.

Abstand halten ist auf dem großen Areal mit mehr als 60 verschiedenen Themengärten und Lehrpfaden kein Problem, auch sonst wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Corona-bedingt werden nur wenige Stationen für die Besucher nicht öffnen können. So wird es das Aquawalking, das Zorbing in den Riesenbällen und die Traktorrundfahrten dieses Jahr aus Sicherheitsgründen nicht geben.

Erstmals ist heuer mit den Dino-Bumping-Bällen für Spaß garantiert. Den Corona-Sicherheitsabstand wahrend, kann man sich tolle Kämpfe liefern. Die Bälle sind ein kleiner Vorgeschmack auf die Dinosaurierschau, die ab 28. Juni mit etwas Verspätung im Agrarium beginnt. Mehr als 40 überlebensgroße, detailgetreu wissenschaftlich rekonstruierte Exponate von T-Rex, Brontosaurus und Co. werden ab Ende Juni im Agrarium zu bestaunen sein.

Neu ist heuer auch, dass das "Bumblejumping" für alle ab acht Jahren an den Betriebstagen ab 15 Uhr geöffnet ist. Davor war die Schanze nur geschlossenen Gruppen zugänglich. In einem Tube-Reifen sitzend, düst man die 40 Meter lange und 20 Meter hohe Hummelflugschanze herunter und landet nach zirka fünf Metern freiem Fall auf einer riesigen Luftkissenblüte.

Besonders beliebt bei den Kindern sind auch die tierischen Bewohner des Parks, darunter Miniponys, Strauße und verschiedene Haustierrassen.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag sowie an allen Feiertagen und Zwickeltagen; ab 4. Juli bis 13. September täglich geöffnet. Einlass: 10 bis 17 Uhr, Aufenthalt im Park bis 19 Uhr. Stärken können sich die Besucher im Agrarium-Gasthaus "Zaugergart’l".