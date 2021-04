Ärger über Teststraße reißt nicht ab: Welser wünschen sich Soldaten zurück

Die Beschwerdestelle am Magistrat stöhnt seit Wochen unter einer Flut an Klagen über die Teststraße in der Messehalle 20. Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) bedauert die vielen Reklamationen, die er nach Linz an den Krisenstab des Landes weiterleitet: "Als Stadt Wels sind uns leider die Hände gebunden.