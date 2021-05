Ärger in der Welser Impfstraße: Frau wurde die Zweitimpfung verweigert

Manuela S. (Name geändert) ist empört: Die 47-Jährige aus Waizenkirchen hatte am vergangenen Donnerstag einen Termin für die zweite Corona-Impfung. Sie suchte die Impfstraße in der Welser Stadthalle auf, musste diese allerdings unverrichteter Dinge wieder verlassen. Die Ärztin habe ihr die Impfung verweigert, erzählt Frau S.