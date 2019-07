Ältester Welser Würstelstand eröffnete wenige Tage vor der Mondlandung

"Süß oder scharf?", lautet die Standardfrage an Würstelständen. Die Frage bezieht sich auf den Senf, der traditionell als süßer Kremser oder scharfer Estragon angeboten wird.

Der Würstelstand von Martina Sageder in der Grieskirchnerstraße feierte kürzlich einen runden Geburtstag. Exakt 20 Tage vor dem ersten Mondspaziergang begann Anton Sageder am 1. Juli 1969 am selben Standort mit dem Verkauf gesottener Würste. An die 400 Gäste versammelten sich zum 50. Firmenjubiläum.

"Der Schwiegeropa hat vorher beim Durchgang zum Welser Zentral-Kino Würstel und Fleischlaberl verkauft. Als das Kino schloss, musste er sich um einen anderen Standort umsehen", erläutert Sageder die Vorgeschichte. Anton Sageder alias "Würstel-Toni" war ein Fußballnarr: "Er hat auf Serviertatzerl die Ergebnisse geschrieben und sie ins Fenster gestellt." Der leidenschaftliche Hertha-Fan verwandelte einen gebrauchten Jahrmarkt-Wagen in einen Würstelstand. Erst viel später wurde ein fixer Standplatz errichtet – mit eigener Strom- und Wasserversorgung: "Vorher musste ich das Wasser täglich von der Zelger-Filiale holen", erinnert sich Brigitte Sageder, die Schwiegermutter der jetzigen Betreiberin. Früher sei alles viel mühsamer gewesen: "Im Wagen war’s zugig mal drei. Einmal hat es mir richtig den Schnee hereing’wachelt. Es ist trotzdem gegangen", sagt die frühere Betreiberin. Bei der Sanierung des Neustädter Zentrums wollte Brigitte Sageder nicht nachstehen und investierte in jene Würstelhütte, wie man sie heute kennt.

2014 übernahm die dritte Generation das Ruder. Für die gelernte Bürokauffrau Martina Sageder hat sich mit der Übernahme ein Traum erfüllt. Was für sie als Verlegenheitslösung begann, habe sich zu einer echten Leidenschaft entwickelt: "Als Würstelstand-Betreiberin möchte ich gerne in Pension gehen. Denn mein Beruf ist zugleich meine Berufung", erklärt die 43-Jährige.

Stammgäste in der Mehrzahl

In der Mehrzahl sind es Stammkunden, die sich von Montag bis Freitag bei ihr stärken. Der Kontakt zu den Gästen sei ihr sehr wichtig, sagt Sageder: "Für viele bin nicht nicht nur Wirtin, sondern auch Psychologin und gute Freundin", sagt sie.

Kebab-Stände und McDonald's-Filialen fürchtet Sageder nicht. Als traditioneller Würstelstand sei man längst unverwechselbar. Beliefert wird Sageder von Fleischhauern aus Pichl und Marchtrenk. Die Geschäftsphilosohie habe sich in 50 Jahren nicht verändert: "Wir bieten ausschließlich Würstel an und nicht mehr. Wer einen Leberkäs haben will, soll zum Fleischhauer ums Eck gehen."

