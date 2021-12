Ältester Fischlhamer: "Wir haben von früh bis spät gearbeitet"

Der älteste Fischlhamer feiert kommende Woche seinen 101. Geburtstag. Johann Pfaff kam am 21. Dezember 1920 in Vukovar zur Welt. Nach sechs Jahren an der deutschen Volksschule in seinem Geburtsort arbeitete er am elterlichen Bauernhof, bis er 1942 in das deutsche Heer eingezogen wurde. Zu Kriegsende gelang ihm am 12. Mai 1945 um 9 Uhr der Grenzübertritt bei Unterdrauburg. "Ich habe später von einem Nachbarn in Lindach gehört, dass es ab Mittag kein Durchkommen mehr gab. Ich hatte wirklich Glück", erzählt er dankbar.

Entlassen aus der englischen Gefangenschaft in St. Veit an der Glan am 21. Jänner 1946, ging er nach Oberösterreich, wo seine Eltern ab 1944 Zuflucht gefunden hatten. Johann war Knecht auf verschiedenen Bauernhöfen im Gemeindegebiet von Schwanenstadt.

1953 heiratete er Maria (geborene Medved) und startete mit ihr in Niederholzham in die Unabhängigkeit. Hier kam im Jänner 1954 Sohn Johann zur Welt. Tochter Maria wurde 1955 in Schwanenstadt geboren und Sohn Anton erblickte 1958 in Lambach das Licht der Welt. Zu dieser Zeit war die Familie bereits in Laimberg in der Gemeinde Edt bei Lambach zu Hause. Von dort zog die Familie nach Lindach aufs "Haberger-Gut" in der Gemeinde Laakirchen. Im November 1971 erwarb Johann Pfaff in Fischlham den "Leitenbauer". Obstbäume wurden gesetzt, ein großer Gemüsegarten angelegt, Beeren gepflanzt und Kleintiere wie Hühner, Truthähne oder Enten gehalten. Die Waren wurden entweder direkt am Welser Wochenmarkt oder an eine Händlerin für den Gmundner Markt verkauft. Der rüstige Fischlhamer versorgt sich – mit Unterstützung – größtenteils selbst.

Er kümmert sich mit großer Liebe um die Weinreben und Pfirsichbäume. Wenn es das Wetter erlaubt, geht er täglich mit seinen beiden Katzen spazieren.

Über das aktuelle Geschehen bleibt er durch TV-Nachrichten und die Lektüre der Tageszeitung informiert. Mit seiner Frau Maria, die im Februar 2020 gestorben ist, waren ihm 66 gemeinsame Jahre vergönnt. "Wir haben von früh bis spät gearbeitet, damit es unseren Kindern einmal besser geht", sagt Johann Pfaff über sein Leben mit wenig Freizeit und viel harter Arbeit.