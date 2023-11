Adventmarkterlös geht an Leon

Mit dem Erlös wird der sechsjährige Leon aus Ried unterstützt, der am äußerst seltenen Baraitser-Winter-Syndrom leidet. Der Bub kann nicht sprechen, ist gehörlos und braucht verschiedenste Therapien, um seine schwachen Muskeln zu stärken. Geöffnet ist der Adventmarkt am Samstag von 9.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr.

