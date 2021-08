Action in den Ferien für Feuerwehr-Nachwuchs

Bootsfahrt auf der Traun, erste Löschhilfe, Brandbekämpfung mit Strahlrohr und ein Ausflug ins Salzkammergut – all das stand für die Feuerwehrjugend der Welser Feuerwehr in den Ferien auf dem Programm. Die Kinder und Jugendlichen lernten das richtige Verhalten am Wasser und die nötigen Handgriffe beim Wassern des Bootes genauso wie die richtige Handhabung von Löschdecken und Feuerwehrlöschern. Die Älteren bekämpften den Brand eines Holzhaufens. Nachwuchs ist bei der Welser Feuerwehr jederzeit willkommen. Beitreten kann man bereits mit zehn Jahren.