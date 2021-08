Acht Jahrhunderte Geschichte auf 456 Seiten verewigt

Nun ist auf 456 Seiten die Entwicklung des Dorfes festgehalten. Fünf Autoren haben an dem Buch mitgearbeitet und unzählige Stunden an ehrenamtlichem Engagement in das Werk gesteckt. Mehr als acht Jahrhunderte Geschichte und Informationen über Schleißheim sind darin zu finden.

Vergangenen Samstag wurde das Heimatbuch schließlich präsentiert. Der Schleißheimer Dorfplatz war voll besetzt, die Ortskapelle begleitete die Präsentation musikalisch und das Gasthaus Huber kümmerte sich um das leibliche Wohl der Gäste.