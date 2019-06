Acht Goldene für Welser Kunstturner bei der Jugend-Staatsmeisterschaft

Grenzenloser Jubel in der Kunstturnriege des Turnvereins (WTV) nach der Jugendstaatsmeisterschaft in Klagenfurt: 168 Sportler zwischen acht und 15 Jahren kämpften in drei Klassen (bis 12, bis 14, bis 16 Jahre) um Gold.

Nach jahrelanger Vorherrschaft der Turner aus Vorarlberg sind nun die Oberösterreicher spitze: Sie stellen in allen Altersklassen den Sieger. "Das gab es noch nie!", freut sich Edi Bruckbauer.

Er betreut mit Georg Kömives und Peter Guldan die WTV-Kunstturner, die Teil der oberösterreichischen Gold-Teams waren: Sebastian Lehner (bis 12); Jakob Gatterbauer und Lenny Pfeifer (bis 14); Lorenz Theischinger, Heinrich Hosiner, Alex Pfaffenbauer, Armin Gumpetsberger und Markus Artmann (bis 16).

"Der Erfolg ist Bestätigung unserer harten Arbeit", sagt Bruckbauer. "Das Training ist hart, die Kinder haben keine Freizeit – außer vielleicht am Wochenende", sagt Bruckbauer. Die 17 WTV-Kunstturner im Alter von sechs bis 15 Jahren trainieren von Montag bis Freitag täglich zwischen zweieinhalb und drei Stunden.

"Das braucht die richtige Einstellung bei den jungen Menschen und ist fordernd für die ganze Familie, alle müssen viele Opfer bringen. Hier stecktaber viel Leidenschaft dahinter, denn Geld gibt‘s keines, im Gegensatz zu so manchem Kicker, der im Alter von 15 oder 16 bereits bezahlt wird."

Auf die sechs Disziplinen – Boden, Pferd, Ringe, Sprung, Barren, Reck – bereiten sich die WTV-Athleten in der Turnhalle an der Traun vor. "Es gibt immer wieder auch Trainingsgemeinschaften mit dem Leistungszentrum am Linzer Winterhafen unter den Fittichen des Landestrainers Michal Zoha."

Bruckbauer rekrutiert sein Team aus der normalen Kinderturngruppe: "Wenn Talente her-ausstechen, lotse ich sie zur Kunstturngruppe. Der Einstieg erfolgt am besten zwischen fünftem und sechstem Lebensjahr."

Was braucht ein guter Kunstturner? "Ehrgeiz und Fleiß: Turner mit kleiner Statur haben Vorteile, dann braucht es Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit", sagt der Trainer, der bedauert, dass sich die Masse der Jugendlichen zu wenig bewegt. "Eltern fahren die Kinder jeden Tag bis vor die Schule. Und in der Schule wird zu wenig Sport gemacht – die tägliche Turnstunde wird im Wahlkampf sicher wieder Thema, so wie sie es seit Jahren ist. Nur umgesetzt wurde sie noch nie." (müf)

