Achleitner appelliert an die noch nicht Geimpften

Bei seiner Tour durch Oberösterreich besuchte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Donnerstag seinen Heimatbezirk Wels-Land. "Wegen Corona musste die Wirtschaft eine Vollbremsung einlegen", sagte Achleitner bei einem Stopp im Lambacher Unternehmen Huber KSS.

Umso begeisterter zeigte er sich von der wirtschaftlichen Entwicklung Oberösterreichs und hob dabei den Bezirk Wels-Land hervor, wo heuer bereits 193 neue Unternehmen gegründet wurden. "Dabei gilt es jetzt auch, die gesuchten Stellen zu besetzen und mehr in Aus- und Weiterbildung zu investieren", sagte Achleitner.

Während der Ausflugstourismus gut aus der Krise gekommen sei, steckten die Stadthotellerie sowie das Messe- und Eventgeschäft weiterhin in Schwierigkeiten. Damit sich diese erholen können, drängt er auf eine wachsende Impfquote: "Leute, gehts impfen. Wir werden die 80-prozentige Impfrate brauchen", appelliert Achleitner an noch nicht Geimpfte.

Bei den anstehenden Bürgermeisterwahlen hat die ÖVP in Lambach mit der neu aufgestellten "Liste für Lambach" Konkurrenz aus den eigenen Reihen bekommen. Achleitner sieht der Wahl in seiner Heimatregion dennoch entspannt entgegen. An die Adresse der neuen Wahlliste gerichtet, meinte der ÖVP-Politiker: "Die Leute sollen bei der Wahl selbst entscheiden, wer etwas macht und wer nur redet. Letztlich zählt, welche Pläne tatsächlich umsetzbar sind. Bei manchen steht die Ideologie vor dem Hausverstand. "