Abwechslung in den Ferien

Am 27. und 28. Dezember findet jeweils von 8:30 bis 12 Uhr ein Billardkurs im Niners Billard statt. In der Skateboardhalle werden von 2. bis 6. Jänner jeweils von 10 bis 12 Uhr Kurse angeboten. Außerdem am Programm stehen das "Schnupperklettern" in der Kletterhalle (5. Jänner), Silvesterglücksbringer-Verzieren (30. Dezember) und Neujahrs- und Wintergeschichten (4. Jänner). Alle Termine und Anmeldung unter wels.at/jugendcorner

