Mit 300 "Advent to go"-Sackerln wollen die Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule der Franziskanerinnen in Wels heute "absichtslos Gutes" tun. So lautet auch der Slogan ihrer vorweihnachtlichen Geschenkidee, die sich an zufällig vorbeikommenden Passanten richtet.