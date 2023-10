Abschied von Welser Wintersportlegende Karl Pimiskern

Als 1945 Kriegsheimkehrer den Welser Skiklub aus der Taufe hoben, schrieb ein junger Handelsschulabsolvent bei der ersten Sitzung das Protokoll. "Für uns gab es damals nur einen Gedanken: Skifahren und Geselligkeit. Es vereinten sich junge Leute und ehemalige Soldaten zu einer Gemeinschaft", erinnerte sich Karl Pimiskern in einem 2020 erschienenen Rückblick an seine Jugend. In der Vorwoche starb das letzte Gründungsmitglied von Oberösterreichs größtem Skiverein im 97. Lebensjahr.