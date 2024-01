Josef Lehner: Abschied vom "Bürgermeister" der Pernau

"Ganz in der Nähe gab es während der Kriegszeit Schießstände, wo Soldaten auch mit Maschinengewehren übten. Als Buben haben wir aus dem mit Sand gefüllten Kugelfang die Bleireste gesammelt, um uns ein Taschengeld zu verdienen", erinnerte sich Lehner in einem 2023 erschienenen Buch über die Geschichte der Abfallwirtschaft in Wels. Vorigen Montag starb er 91-jährig nach kurzem Leiden.