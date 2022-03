Ab Samstag wird wieder American Football gespielt

Dieses ging zwar verloren, dennoch gelang der Aufstieg in die dritte Division. Für diese Saison hat sich der Verein viel vorgenommen. Man wolle an die Erfolge vom letzten Jahr anschließen und auch in der dritten Liga Furore erzeugen. Klares Ziel des Vereins ist das Erreichen der Play-offs. Auch für heuer erwarten die Huskies wieder viele begeisterte American-Football-Fans im Stadion. Die Tailgate Party beginnt am Samstag um 13 Uhr. Kick-off erfolgt um 15 Uhr. Auch die kleinsten Fans kommen wieder auf ihre Kosten mit der Wurfwand, der Riesenrutsche und dem Kinderschminken.