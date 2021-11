Ab 2027 fahren Züge zwischen Marchtrenk und Wels auf vier Gleisen

Auf vier statt wie bisher zwei Gleisen wird der Bahnverkehr zwischen Marchtrenk und Wels unterwegs sein. Die Schaffung umweltfreundlicher Infrastruktur soll dem Nah- wie auch Fernverkehr neue Impulse geben.

Das Projekt sei ein enormer Meilenstein, betonte Franz Bauer, Vorstandsdirektor der ÖBB-Infrastruktur, bei der gestrigen Spatenstichfeier. Bereits 2026 werden drei der vier Gleise in Betrieb genommen. Anfang 2027 wird die neu ausgebaute Strecke in vollem Umfang befahrbar sein. Die Kosten betragen laut ÖBB-Rahmenplan 277 Millionen Euro und werden von den ÖBB, dem Land Oberösterreich und durch EU-Fördermittel getragen. Zum Projekt gehört auch die Modernisierung des Marchtrenker Bahnhofs. Geplant sind höhere und damit barrierefreie Bahnsteigkanten, ein Personentunnel, ein Lift und moderne Wartekojen. Die Park&Ride-Anlage wird erweitert.

Für den Personen- und Güterverkehr auf der Weststrecke ist der Ausbau ein Gebot der Stunde. "Dort verkehren täglich 400 Züge. "Wir sind plattlvoll", skizzierte Bauer den Istzustand. Jeder neue Passagier und jede zusätzliche Fracht sei ein Beitrag für den Umweltschutz.

Die Anwesenheit von Martin Selmayr, dem Vertreter der EU-Kommission in Österreich, unterstrich die Bedeutung des Projektes. Es sei ein gutes Signal, dass der Engpass auf der innereuropäischen Rhein-Donau-Achse nun beseitigt werde.

Viel Freude mit dem Bahnausbau haben auch die Bürgermeister der beiden Anrainerstädte. Paul Mahr (SP) aus Marchtrenk kündigte einen kostenlosen Shuttlebus mit Elektroantrieb an. Für seinen Amtskollegen Andreas Rabl (FP) werde Wels mit dem jetzt begonnenen Ausbau als Verkehrsknotenpunkt an Bedeutung gewinnen.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) kündigte eine Nahverkehrsoffensive besonders in Randzeiten an. Um das Straßennetz zu entlasten, müsse der Güter- und Personenverkehr noch attraktiver werden, betonte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP). Als nächste Bauetappe soll die Weststrecke zwischen Linz und Marchtrenk in Angriff genommen werden. Der Baubeginn steht noch nicht fest. (fam)