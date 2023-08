Bei "A neichtl komot" wie im Wirtshaus in der Tischlerei am Schopperplatz ist am Freitag, 8. September, vielfältige musikalische Unterhaltung mit Volksmusik, Country, Blues und Irish Folk garantiert. Der Eintritt beträgt 10 Euro, freier Eintritt für Mitglieder des Kulturvereins Spektrum und Spender für den Umbau der Tischlerei.

