Wortgefecht endete mit tödlichem Sturz Zehn Monate Haft für vierfachen Vater

WELS. Tragisches Ende eines Streits: Anfang Mai gerieten zwei Gäste eines Lokals in der Welser Bahnhofstraße aneinander – ein Kontrahent stürzte auf den Hinterkopf und starb.

Das gestern am Landesgericht gesprochene Urteil gegen den 42-jährigen Monteur aus Wels ist rechtskräftig. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein 42-jähriger in Wels lebender Serbe musste sich gestern vor einem Schöffensenat des Landesgerichts unter Vorsitz von Richter Hans-Jörg Reichl wegen des "Verbrechens der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang" verantworten. Der Strafrahmen beträgt 15 Jahre.

Der Vater von vier Kindern war am 6. Mai mit einem 41-jährigen Welser, dessen familiäre Wurzeln ebenfalls auf dem Balkan liegen, in Streit geraten. Dabei war reichlich Alkohol im Spiel. Auf dem Gehsteig vor einem Lokal in der Bahnhofstraße kam es zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch. Als das spätere Opfer, das mit 2,56 Promille alkoholisiert war, die Mutter das Angeklagten beleidigt hatte, sah dieser Rot: Schlichtungsversuche eines Arbeitskollegen des Monteurs verpufften.

Der Angeklagte verabreichte seinem Kontrahenten über den um zehn Zentimeter größeren Vermittler hinweg eine Ohrfeige. Angesichts deren Wucht und der Trunkenheit des 41-Jährigen verlor dieser das Gleichgewicht. Er stürzte nach hinten, schlug mit dem Hinterkopf auf dem Gehsteig auf und verlor das Bewusstsein. Er wurde in die Intensivstation des Klinikums Wels eingeliefert.

Nach vier Tagen verstorben

Die Ärzte diagnostizierten einen Schädelbruch. Sie konnten den Mann allerdings nicht retten, vier Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen.

Der bislang unbescholtene Angeklagte zeigte sich gestern geständig. Richter Reichl verurteilte ihn zu 30 Monaten Haft, davon zehn Monate unbedingt, für 20 Monate gewährt ihm die Justiz eine Probezeit von drei Jahren.

Zusätzlich muss er an die Witwe des Opfers 5000 Euro und an die Eltern insgesamt 2500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.

