Wolltiere auf Samtpfoten: Steinhauser Alpaka-Züchter sieht großes Potenzial

STEINHAUS. Im Zentrum der Schweinezucht schert ein Landwirt mit alternativer Bewirtschaftung aus.

Maria Schierl und ihre drei Kinder Paul, Theresa und Anna im urig gestalteten Hofladen des Grabnerguts Bild: (fam)

Noch vor wenigen Jahren wurden am Grabnergut von Klaus und Maria Schierl auf traditionelle Weise Schweine gezüchtet. "Unsere Vorstellung war aber, dass eines unserer drei Kinder von der Landwirtschaft leben kann", sagt der selbständige Elektrikermeister und Nebenerwerbslandwirt. 17 Hektar wären viel zu klein für eine Schweinehaltung.

Nach einem probeweisen Umstieg auf Ziegen und Truthähne fand Schierl in der Steiermark, wonach er suchte: "Dort gibt es in jedem Ort einen Alpaka-Bauern." Nach intensiver Beschäftigung mit der aus Südamerika stammenden Kamel-Art und mehreren Betriebsbesichtigungen erwarben die Schierls im Frühjahr die ersten sechs Stuten. Inzwischen weiden elf Tiere in der Ortschaft Traunleiten auf samtenen Pfoten.

Hofladen eröffnet

Das Ehepaar hat seinen Schritt noch an keinem Tag bereut: "Bundesweit gibt es rund 2000 Tiere. Der Eigenbedarf an Alpaka-Wolle in Österreich wird gerade einmal zu einem Zehntel abgedeckt", sagt die frischgebackene Alpaka-Bäuerin. Obwohl man bei der Aufzucht ohne Förderungen auskommen muss, lassen sich Klaus und Maria nicht beirren.

Seit kurzem betreibt das Paar einen urig gestalteten Hofladen, der neben Alpaka-Produkten wie Bettdecken, Strickwolle und Fair-Trade-Textilien auch Schnäpse und Nudeln anbietet. Zum Adventmarkt anlässlich der Hofladen-Eröffnung erschienen mehr als 800 Besucher. Der Reinerlös aus der Bewirtung ging an die Feuerwehr und das Pfarrzentrum.

Mit dem Verkauf von Jungtieren und dem Hofladen soll die wirtschaftliche Basis geschaffen werden. Ergänzend dazu planen die Schierls den Aufbau von tiergestützten Aktivitäten: "Wir arbeiten hier mit der Welser Jugendwohlfahrt zusammen. Die Erfolge sind nach Auskunft von Therapeuten mit Delfin-Therapien vergleichbar, nur wesentlich günstiger."

Der Hofladen ist jeden Mittwoch (9 bis 12 Uhr) und Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema