Wertvolle Erinnerungen in Wort und Bild

SANKT MARIENKIRCHEN. 385 Seiten stark ist das neue Heimatbuch der Naturpark-Gemeinde, das in einer Auflage von 1000 Stück erschienen ist.

Vizebürgermeisterin Gerlinde Enzelsberger, Ehrenring-Träger Josef Hummer, Gabi Hummer und Bürgermeister Harald Grubmair Bild:

Es enthält eine umfangreiche Zusammenfassung und Beschreibung der Entwicklung des Ortszentrums und der umliegenden Ortschaften. Das aktive Vereinsleben, die vielen Veranstaltungen und Ausstellungen der letzten Jahre wurde festgehalten, das Werk enthält viele Details, Abbildungen und Fotos aus Gemeinde und Pfarre. Eine ausführliche Häuserchronik macht das Buch komplett.

Bereits im Jahr 1997 war in Samarein ein Heimatbuch erschienen, welches aber vergriffen ist. Auf vielfachen Wunsch begannen daher vor fünf Jahren die ersten Vorbesprechungen für eine Neuauflage des Heimatbuches mit neuen Inhalten. Die Konsulenten Josef Hummer und Herbert Schwarz nahmen sich des Projekts "Heimatbuch neu" an. Im April 2017 machte man sich intensiv an die Arbeit, und Kulturausschuss-Obfrau und Vizebürgermeistern Gerlinde Enzelsberger (VP) holte weitere Personen in die Projektgruppe, und zwar Max Finzinger, Sigi Dobler, Walter Hoffelner, Johann Hochmeir, Thomas Ferchhumer, Andreas Hochmeir sowie Eva Wahlmüller.

Erste Anlaufstelle

Bei der Präsentation am vergangenen Sonntag erhielt Josef Hummer für sein Engagement den Ehrenring der Gemeinde überreicht. Er war die erste Anlaufstelle für das Heimatbuchprojekt und hat als profunder Kenner der Ortsgeschichte das Faktengerüst erarbeitet. Der pensionierte Schuldirektor hat viele Berichte verfasst und unzählige Gemeinderatsprotokolle gelesen, um interessante Beiträge herauszusuchen. Die Erstellung der umfangreichen Häuserchronik mit Hinweisen auf Grundherrschaften und urkundlichen Erwähnungen war ihm besonders wichtig.

Das Heimatbuch von St. Marienkirchen ist zum Preis von 30 Euro am Marktgemeindeamt erhältlich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema