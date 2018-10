Welser Tierarzt spielt Sketche

WELS. In Wels kennt man Alois Weber als geselligen Tierarzt, der kranke Kanarienvögel wieder zum Zwitschern bringt. Als Kabarettist und Sketche-Schreiber war er bisher nur selten in Erscheinung getreten.

Alois und Eva Weber im Einsatz. Bild: privat

Mit Ehefrau Eva brennt Weber in "Best of Postfuchstrio" ein humoristisches Feuerwerk ab. Zu sehen am Samstag um 18.30 Uhr in der Remise von Hotel Hauser. Die musikalische Untermalung besorgen Rudi Kubis und Albert Schaner.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema