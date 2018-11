Welser Start-up-Szene boomt dank Workspace

WELS. Im WDZ 9 verwirklichen Jungunternehmer ab 160 Euro Miete ihre Träume. Gegenüber ist nun ein Ausbau geplant.

Sonja Krennmair hat im Workspace das operative Management über und sieht sich als Mädchen für alles. Bild: Clemens Pierer

Das Workspace hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. An der Anschrift "Bauernstraße 1" ist seit zwei Jahren die Welser Start-up-Szene zu Hause. "Bauern waren die ersten Unternehmer. Insofern passt die Adresse recht gut zu uns", sagt Sonja Krennmair. Die Werbeunternehmerin hat im Workspace die operative Geschäftsführung inne: "Mädchen für alles wäre die bessere Bezeichnung", sagt sie schmunzelnd.

Non-Profit-Projekt

Schon ab 160 Euro pro Monat können Jungunternehmer im Welser Gründerzentrum ihre ersten Schritte wagen. "Unser günstigstes Angebot umfasst einen fix zugewiesenen Arbeitsplatz im Open Office Bereich", sagt Krennmair. Inklusive WLAN, Gratis-Kaffee, der Nutzung von Besprechungsräumen, Druckern, Scannern und Kopierern können sich Betriebsgründer in Wels nirgendwo günstiger ihre ersten Sporen verdienen.

Alles begann mit einer Idee von KTM-Chef und WDZ-Gesellschafter Stefan Pierer: "Workspace ist Pierers Geschenk an die Nachwelt", sagt Krennmair. Hier biete sich die Möglichkeit, in einem leistbaren Büroumfeld und angepasst an individuelle Bedürfnisse selbständig zu werden.

Der Workspace sei nicht gewinnorientiert. Überschüsse werden investiert. "Wir haben kürzlich ein hippiges Wohnzimmer eingerichtet, das Mieter als Kommunikations- und Aufenthaltsraum nützen." Verteilt auf 1726 m², umfasst das Unternehmerzentrum 41 Büros und 11 FIX Desks. Weil man in allen drei Stockwerken aus den Nähten platzt, ist im neu errichteten WDZ 10 an der gegenüberliegenden Straßenseite ein Ausbau angedacht. "Geplant ist ein Workspace Plus. Das Angebot richtet sich an bestehende Mieter, die mit der Zeit etwas anspruchsvoller geworden sind", sagt Krennmair.

Im ersten Obergeschoß riecht es noch ganz frisch. Dort werden gerade neue Büros bezogen. Die meisten Unternehmen sind jünger als fünf Jahre und haben keine oder nur einen Mitarbeiter. Der Branchenmix ist bunt. IT-Firmen sind in der Mehrzahl. Die Bürofläche ist fast ausgelastet. Mehr als 30 Firmen stehen auf der Warteliste.

Wo sich junges Leben trifft und diskutiert, ist meistens auch die Fachhochschule nicht weit. Sie ist mit 16 Tischvierteln und zwei Büros im Workspace der namentlich bekannteste Mieter.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema