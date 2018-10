Welser Kinderfreunde suchen schon wieder einen neuen Geschäftsführer

Wenn Studien und Diplomarbeiten

auf die Realität treffen und Zustände in Wels/Hausruck.



Die Naivität der Neugefangenen Studenten ist

ja auch nicht zu übertreffen.



Dazu Kompetenz von Frau Müllner.

Die schädigt seit Jahren die SPÖ Organisationen.



Und wer wird behalten und nicht abgsetzt die Frau Müllner.



Eben SPÖ an roten Schleimspuren und unfähigen Abgeordneten festhalten bis implontiert.



Nur es betrifft auch die Kinder und Eltern der Kinder

in den Krabbelstuben,

weil die Spüren das vieles nicht stimmt.



Einmal eine SPÖ Krabbelstube Tag der offenen Tür

besuchte 2013 in Wels.



Ich war schockiert wie da mit Kindern umgegangen

wird und geredet.



Von Vorbildwirkung gegenüber Kindern wie Sie sich benehmen sollen oder mit Kinder behutsam umgehen und was erklären

Spass haben ist die SPÖ Organisation weit entfernt.



Die haben soviele Probleme und Zwänge,

weils Angst haben was falsch zu machen erschreckend.