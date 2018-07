Welser Innenstadt lädt zu Schnäppchenjagd

WELS. Je höher die Temperaturen, desto niedriger die Preise: Daher laden die Innenstadt-Kaufleute Samstag zum Schnäppchenmarkt.

Von 9 bis 16 Uhr bieten sie auf dem Stadtplatz, in den Fußgängerzonen, auf dem K.J. und in der Pfarrgasse ihre Produkte zu stark reduzierten Preisen an. Ab 11 Uhr liefern Musiker mit Live-Auftritten in der Schmidtgasse und auf dem Stadtplatz die perfekte Stimmung.

