Welser Haus der Senioren feiert den 100. Geburtstag

WELS. Im Jahr 1918 begründete das Diakoniewerk im Haus Schauerstraße 5 das "Evangelische Altenheim"

"Mit der Zeit gehen, neue Entwicklungen rechtzeitig erkennen und aufgreifen." Unter diesem Motto gab es beim nunmehrigen "Haus für Senioren" in den vergangenen 100 Jahren ständig eine Veränderung. Nun wurde bei einem Fest an die Entwicklungen erinnert.

1918 erwarb das Diakoniewerk von der Stadt Wels das Gebäude an der Ecke Schauer-/Stelzhamerstraße. Bis vor rund 35 Jahren führten die Diakonissen das Haus, die nach und nach von weltlichen Mitarbeitern abgelöst wurden.

Schließlich kam es dann zur Entscheidung: Hier soll in einem der ersten Seniorenheime Österreichs das Konzept von "Hausgemeinschaften" realisiert werden. Das Gebäude wurde dafür aus- und umgebaut. Die Bauhandwerker starteten mit dem Gewerk im Jahr 2004. Drei Jahre später hieß es dann: "Wohnen wie in einer großen Familie." In normalen Wohneinheiten leben die Senioren in überschaubaren Gemeinschaften.

"Das ermöglicht den älteren Menschen eine wesentlich bessere Orientierung, gibt ihnen mehr Sicherheit, Geborgenheit und Lebensqualität", ist Heimleiter Manfred Schmidhuber überzeugt: "Normalität und eine hohe Alltagsrealität sind unser Ziel."

Das "Haus für Senioren" kann mehr: Ältere Menschen werden in der Tagesbetreuung nur während des Tages umsorgt. In "Wohnungen mit Betreuung" leben die Leute selbstständig, können aber jederzeit Hilfe – quasi von nebenan – rufen. Außerdem gibt es im Haus eine "Schule für Sozialbetreuungsberufe" und das öffentlich zugängliche Kaffeehaus "Me:lounge" – ein Begegnungsort der Generationen.

