Wels setzt kräftige Duftmarke als Konzertstadt

WELS. "We love the 90’s" am 2. August im Messegelände soll im nächsten Jahr nicht die einzige Großveranstaltung bleiben.

Trixi Haagen und Seraphine Peterstorfer (v. l.) lotsen die Popstars der 90er Jahre nach Wels. Bild: privat

Am 2. August 2019 lässt Wels am Messegelände die 90er Jahre aufleben. 15 Topstars dieses Jahrzehnts stehen gemeinsam auf einer riesigen Konzertbühne. Heute startet der Vorverkauf von "We love the 90’s".

Geplant ist ein vierstündiges Open-Air-Event mit anschließender After-Show-Party in der Jubiläumshalle. Die OÖNachrichten sind Medienpartner des wahrscheinlich größten Konzerts auf Welser Boden seit dem Auftritt von AC/DC im Mai 2010 am Welser Flugplatz. "Wir rechnen mit rund 10.000 Besuchern", sagt Trixi Haagen, die mit Clam-Veranstalter Michael Ehrenbrandtner und einer Wiener Agentur kooperiert.

Im Oktober gründete Haagen mit Geschäftspartnerin Seraphine Peterstorfer die Welser Veranstaltungsgesellschaft (WEVA GmbH), die in enger Abstimmung mit lokalen Behörden und Institutionen Wels wieder als Konzertstadt etablieren soll: "Das 90’s-Event wird keine Eintagsfliege sein. Es laufen seit einigen Wochen Verhandlungen über eine weitere Großveranstaltung. Solange aber nichts unterschrieben ist, muss ich stillhalten", sagt Haagen schmunzelnd.

"Die Stadt ist kein Konzertveranstalter", erklärt Bürgermeister Andreas Rabl (FP), warum die WEVA in private Hände gelegt wurde. Diese sei nun gegründet worden, um Wels endlich wieder zu einer Konzertstadt zu machen. "Durch die Kooperation langjähriger Veranstaltungsprofis mit Stadt Wels, Messe Wels und Stadtmarketing erwarten sich alle Beteiligten eine nachhaltige Belebung der örtlichen Musik- und Event-Szene mit großen, internationalen Konzerten und Showacts", erklärt Rabl.

Zuspruch finden die Aktivitäten auch bei Stadtmarketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair. der das Welser MusikFestiWels 2019 zum dritten Mal veranstaltet (12. und 13. Juli): "Damit wurde sehr bewusst in den letzten Jahren ein klares Ausrufezeichen in der Konzertbranche gesetzt, um auf Wels aufmerksam zu machen. Schön, dass wieder ein Konzerthighlight nach Wels kommt."

Wenn am 2. August um 17.30 Uhr auf dem Messegelände Ost vor den Hallen 6, 7 und 8 die sprichwörtliche Post abgeht, sollte bei schönem Wetter die angepeilte Besuchermarke auch erreicht werden: "Für einen Erfolg sprechen mehrere Gründe. Im Vorjahr wurde die Show von europaweit 300.000 Menschen gesehen. Allein zum Konzert in Valencia kamen 35.000 Besucher. Außerdem sind wir die ersten, die ,We love the 90’s‘ nach Österreich bringen", sagt Peterstorfer.

Aktivitäten in der Innenstadt

Um das Neunziger-Feeling auch ins Stadtzentrum zu übertragen, planen Haagen und Peterstorfer eine Reihe von Aktivitäten: "Mit den Welser Kaufleuten und der Gastronomie wollen wir die Nineties auferstehen lassen. Es gibt eine Fülle von Ideen. Wichtig ist uns die Unterstützung aller Beteiligten", wünscht sich Trixi Haagen.

