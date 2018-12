Weihnachtliche Kunst in der Burg Wels

WELS. Der traditionelle Kunstweihnachtsmarkt öffnet am Wochenende seine Pforten.

Seit Jahren ist die vorweihnachtliche Ausstellung von Kunsthandwerkern in der Burg eine der beliebtesten Attraktionen in dem vielfältigen Angebot der Welser Weihnachtswelt. Heuer werden mehr als 80 Künstler handgefertigte Produkte anbieten: von Glaskunst über Klosterarbeiten, Kerzen, Keramik- und Töpferwaren bis zu Schnitzereien, Krippen und feinstem Weihnachtsgebäck.

Der Stelzhamerbund lädt zu Kurzlesungen, die von Freitag bis Sonntag ab 13 Uhr jeweils zur vollen Stunde im Kinosaal der Burg geboten werden.

Der Kunsthandwerksmarkt wird morgen um 15.30 Uhr eröffnet, er ist allerdings bereits um 12 Uhr zugänglich. Samstag und Sonntag sperrt der Markt schon um 10 Uhr auf, tägliche Sperrstunde ist 18 Uhr. Eintritt zwei Euro, Kinder bis 15 Jahre zahlen nichts.

Besucherrekord am 8. Dezember

Unterdessen jubeln die Touristiker aus Wels: In einer Presseaussendung berichten sie von knapp 34.000 Personen in der Frequenzmessung am 8. Dezember. Damit war der Marienfeiertag nach dem Musikfestiwels im Juli der Tag mit dem zweitbesten Besuch in der Innenstadt.

Freilich war an dem Tag der Perchtenlauf die perfekte Attraktion – zusätzlich zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel. Angesichts des regnerischen Wetters liege der Besucheransturm heuer etwas unter dem Vorjahresniveau. Die Geschäftsumsätze seien gleich wie im Vorjahr, teilweise gab es auch Steigerungen, heißt es in der Aussendung.

Heute ist wieder "Blaulicht-Tag" bei der Weihnachtswelt: Ab 16 Uhr präsentiert sich eine Rettungshundestaffel auf der Almdorfbühne.

