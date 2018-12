Waizenkirchner Bürgermeister und DJ veröffentlichte seine erste Single

WAIZENKIRCHEN. 15.000 Zugriffe in nicht einmal drei Wochen: "Take Me Higher", der erste eigene Song von Fabian Grüneis alias DJ Greenice, kommt gut an.

Fabian Grüneis alias DJ Greenice beim Electric Love Festival. Am Freitag legt er im Empire in St. Martin auf und spielt seinen neuen Song. Bild: privat

Der jüngste Bürgermeister Oberösterreichs, Fabian Grüneis (VP), der an den Wochenenden als DJ Greenice hinter den Turntables steht, hat seinen ersten eigenen Song veröffentlicht. In der Diskothek Empire in St. Martin hat der 22-Jährige am 1. Dezember "Take Me Higher" bei einer eigenen Party erstmals präsentiert. Mittlerweile verzeichnet das Lied bereits 15.000 Zugriffe, das Video ist auf Youtube zu sehen.

"Mein großes Ziel ist natürlich, dass der Song auch bald im Radio gespielt wird", sagt Grüneis, der stolz darauf ist, dass das Lied bereits von Menschen aus 44 Ländern von verschiedenen Online-Plattformen heruntergeladen wurde, am häufigsten in Deutschland (5000 Zugriffe) und Österreich (700).

Der am 11. November gewählte neue Waizenkirchner Bürgermeister singt das Lied nicht selbst, sondern hat dafür eine kanadische Sängerin engagiert, die er auf einer Online-Künstlerplattform kennengelernt hat. Von ihm sind einige hineingemischte Sounds, wie sein markantes Lachen oder vom Eisschlecken, zu hören.

Besonders stolz ist er auf sein Musikvideo, das in Waizenkirchen und am Nockstein in Salzburg entstanden ist. Es erzählt die Geschichte von zwei Nachbarskindern, einem Buben und einem Mädchen, die durch eine Scheidung räumlich voneinander getrennt werden, aber immer verbunden bleiben. Sie halten Kontakt durch Briefe und später über soziale Medien, bis sie sich nach Jahren als junge Erwachsene endlich wieder treffen.

Für jeden Download seiner neuen Single "Take Me Higher" spendet DJ Greenice einen Euro an "Licht ins Dunkel". Der Song kann über iTunes, Amazon und Google Play heruntergeladen werden.

Und wie sieht es mit seiner politischen Arbeit aus? Die habe natürlich Priorität, sagt Grüneis. "Deshalb werde ich auch meine Tätigkeit im Social-Media-Marketing ab Jänner auf einen Nachmittag pro Woche reduzieren." Bei seiner ersten Gemeinderatssitzung wurden 18 von 19 Punkten einstimmig beschlossen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema