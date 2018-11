Verzweifelte Suche nach einem Welser Hausarzt endete für Patienten in Pichl

WELS. Die kränkelnde Gesundheitsversorgung in der Messestadt macht Welser zu Pendlern.

Christian Kulpa muss täglich drei Medikamente einnehmen. Bild: fam

Der Messtechniker Christian Kulpa hat endlich gefunden, wonach er seit Wochen verzweifelt sucht: Der aus dem niederösterreichischen Gänserndorf stammende Mann, der seit Jänner dieses Jahres in Wels-Puchberg wohnt, fand nach intensiven Bemühungen in Pichl bei Wels einen neuen Hausarzt. Gemeindearzt Harald Geihseder befreite Kulpa von einer großen Last.

Die Suche des Mannes dürfte für Wels inzwischen symptomatisch sein. Wie berichtet, sind nach der Pensionierung von Stefan Strobel allein in Wels-Nord mehr als 3000 Welser ohne Hausarzt.

"Ich muss täglich drei Medikamente einnehmen und hatte zuletzt erhebliche Schwierigkeiten, an die Rezepte zu kommen", sagt der Messtechniker. Als er nach Wels zog, nahm ihn Rudolf Ender aus der Neustadt vorübergehend in seiner Patientenkartei auf: "Die Versorgung war von Beginn an befristet angelegt. Ich wusste, dass er überlastet ist und ich mir nach sechs Monaten einen neuen Hausarzt suchen muss", erinnert sich der 58-Jährige, dem sein hoher Blutdruck, steigendes Cholesterin und Blutzucker zu schaffen machen.

Auf Anraten von Ender wechselte Kulpa in die neue Praxis von Isabelle Natorski. Neben den üblichen Anlaufschwierigkeiten muss deren Ordination nun auch den medizinischen Engpass ausbaden. Aus diesem Grund habe es laut Kulpa Probleme mit den Rezepten gegeben, die man ihm nicht gleich ausstellen wollte. Es folgten stundenlange Wartezeiten und ein unfreundlicher Wortwechsel mit der Ärztin. In der Folge machte sich Kulpa auf die Suche nach dem nächsten Arzt. "Eine Praxis in der Innenstadt lehnte mich ab, weil ich nicht im Zentrum, sondern außerhalb wohne." Als er wieder einmal ohne Medikamente da stand, fuhr er zum hausärztlichen Notdienst beim Roten Kreuz, wo man ihn gerne behilflich war. "Ein Ersatz für den Hausarzt ist das nicht", machte sich Kulpa weiter auf die Suche.

Nach einigen ergebnislosen Versuchen endete sein telefonischer Rundruf gestern in Pichl bei Wels. Die Praxis von Gemeindearzt Geihseder erklärte sich spontan bereit, Kulpa als Patienten aufzunehmen. Die erforderlichen Medikamente bekomme er anstandslos verschrieben. Kulpas Resümee: "Wenn du dich nicht auf die Beine stellst, bist du in dieser Situation chancenlos.

"Wenig Ärzte am Markt"

Für Vizebürgermeisterin Silvia Huber (SP) ist die Zusage der Krankenkasse für zwei Primärversorgungszentren (PVZ) erst der Anfang. Wo diese Ärztezentren stehen, sei momentan zweitrangig.

„Viel wichtiger ist, dass wir junge Ärzte und Ärztinnen für dieses Modell begeistern können.“ Aus diesem Grund lädt die Stadt, wie berichtet, am 30. Jänner zu einem Informationsabend. „Wir schreiben auch alle Turnusärzte des Klinikums an“, sagt die Welser Gesundheitsreferentin.

„Es sind derzeit zu wenig praktische Ärzte am Markt“, bedauert Huber. Für die zwei in Aussicht gestellten PVZ beginne jetzt eine mühsame Knochenarbeit. Huber hofft, dass sich auch niedergelassene Allgemeinmediziner für das neue Praxismodell begeistern können.

Denn ein PVZ bindet zwei Kassenverträge. Innerhalb der Ärztegemeinschaft könne es dadurch zu einem flexiblen Arbeitszeitmodell kommen, das besonders Frauen mit Kinderpflichten entgegenkommt.

2 Kommentare adaschauher (3269) 22.11.2018 06:28 Uhr Am Markt sind überhaupt keine Ärzte Frau SPÖ Frau, am Markt gibt's Kohlköpfe oder Hohlköpfe wie Politiker Wenn ein sog Vertreter ihrer Partei in Gaspoltshofen herumschreit,dass es eine Schweinerei sei,dass ein Landarzt mehr verdiene als er als Elektriker ,sollten sie einmal darüber nachdenken,warum es am Markt Zuwenig praktische Ärzte gibt.Solange die SPÖ dominierte GKK eine Limitierung der Fälle vorschreibt ,sollten Sie einmal darüber nachdenken,was das heißt und dann über den Markt nachdenken und plaudern ! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) mynachrichten1 (14042) 22.11.2018 08:23 Uhr aber bitte, in ein System das so viele Beiträge bekommt auch von vielen in der GEsellschaft, die fast nie einen Arzt brauchen,

das hat ein Koordinationsproblem und ein Geld Verteilungsproblem,

das ja wohl auch durch niedrige Instinkte und Autorität geprägt bessere Lösungsansätze belastet.

Alleine der Zugang zum Medizinstudium wurde ja schon viele Jahre beschränkt.

Das dann auch noch diverse Nicht Mehr Überstundenregelungen im Krankenhaus noch mehr eine Zweiklassenmedizin produzieren war abzusehen.

Umgekehrt ist es aber natürlich erlaubt, wenn der FAcharzt als Zubringer zum Spital z. B. seine Praxis betreibt.



Es stimmt schon, das sonst manche Fachärzte nicht besonders gut bezahlt sind, aber bei Nur Hausärzten ist es natürlich viel schlimmer.

Deshalb machen ja viele die sehr gesund sind, gerne Bereitschaft, die dort wenigstens ordentlich bezahlt wird.



Ein Dilemma, weil überall wo die Hierarchie sehr stark und wo es um viel Geld geht, geht halt ganz ganz viel daneben. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) zum ersten Kommentar des Diskussionszweigs springen »



